Gigantische vuurbol boven Kortrijk is combinatie van lage zon en nieuwe toren vol spiegels Peter Lanssens

13 december 2018

15u46 7 Kortrijk Kortrijk heeft er soms een tweede zon bij. Want als de laaghangende winterzon vol op de nieuwe K-Tower schijnt, krijg je door weerkaatsing op de spiegelende panelen een oogverblindend effect. De ‘vuurbal’ is zelfs tot in Wevelgem te zien. “De K-Tower is een kunstwerk”, is architect Philippe Samyn in de wolken.

De K-Tower op de Diksmuidekaai aan de Leie, die pas sinds enkele maanden helemaal af is, beroert veel Kortrijkzanen en bezoekers van de stad. Want de woontoren ziet er iedere keer anders uit, omdat K-Tower deels met spiegelende aluminium panelen is bekleed. “Je krijgt zo telkens een andere beleving, door de wisselende weersomstandigheden”, zegt schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester). Maar nu de winter start, krijg je een wel heel extreem effect. Als de laaghangende winterzon, niet gehinderd door bewolking, recht in de zijgevel van de toren kan schijnen, is de weerspiegeling oogverblindend. De bekende vlogger en Kortrijkzaan Hannes Coudenys maakte er spectaculaire foto’s van. De ‘oplichtende’ K-Tower, het lijkt wel een gigantische ‘vuurbal’, is zelfs tot in Wevelgem te zien. “Indrukwekkend, maar ook wel gevaarlijk, want je kan er als automobilist door verblind worden. Dat stelde ik gisteren in de late namiddag zelf vast, toen ik ter hoogte van het oefenterrein van KV Kortrijk door de Moorseelsestraat aan het rijden was”, vertelt Coudenys.

Effect van zonlicht bestuderen

De 66,49 meter hoge toren, met 65 flats, is een ontwerp van Philippe Samyn and Partners – Architecture and Engineering. “Wat een mooie omkering van het zonlicht, ik had het niet beter kunnen dromen”, reageert Philippe Samyn. “Het is een heel aangename verrassing. Ik zie er een prachtige symboliek in. Door de weerkaatsing van het zonlicht lijkt de wereld op zijn kop te staan. Ik hoop dat de mensen zo stilstaan bij de beperkingen van onze planeet. We moeten beter voor ‘ons bolleke’ zorgen. Hopelijk is het niet te storend voor de automobilisten”, aldus Philippe Samyn. “Afwachten of dit een uitzonderlijk samengaan van omstandigheden is of een terugkerend (winters) fenomeen”, zegt schepen Maddens. “Architecten moeten nu bij de bouw van grote gebouwen een schaduwstudie over de verschillende seizoenen maken. Misschien moeten we voortaan bij het gebruik van weerspiegelende materialen ook het effect van het zonlicht op het gebouw en de omgeving laten bestuderen. We volgen de situatie van nabij op. Japan is het land van de rijzende zon. En Kortrijk is nu met haar twee zonnen de zonnigste stad”, besluit Maddens met een knipoog.