Ghost Rockers openen glijbaan in JBC 04 april 2018

Ondernemers zijn steeds creatiever om extra shoppers te lokken. Kledingretailer JBC liet afgelopen weekend in het filiaal in winkelcentrum K in Kortrijk een glijbaan installeren. De gele koker, langs de trap, werd zaterdagnamiddag ingegleden. Niemand minder dan de personages Charlie Timmermans, Alex De Coninck en Jonas Van Loo van het populaire programma Ghost Rockers op jeugdzender Ketnet, zorgden hiervoor. Het trio amuseerde zich kostelijk. En ook de mensen en vooral de aanwezige kinderen vonden het plezant, want ze stonden tot buiten de zaak aan te schuiven om de glijbaan te kunnen uitproberen. De Ghost Rockers knipten verder een rood lintje door en namen eveneens uitgebreid de tijd om handtekeningen uit te delen.





(LPS)