Ghislain en Liliane 60 jaar gehuwd 27 april 2018

Ghislain Vanneste (82) en Liliane Dumortier (81) zijn ontvangen in het stadhuis van Kortrijk voor hun diamanten huwelijksjubileum. Ghislain werkte achtereenvolgens in tapijtweverij Masureel en spinnerij Motte.





Van 1962 tot 1990 was hij in de toenmalige Société Générale de Banque aan de slag. Liliane werkte eerst in weverij Vandewiele en later als bandleidster bij Motte. Vanaf 1979 bleef ze thuis voor de kinderen.





Ghislain speelde nog toneel in De Gebroken Spiegel, was lid van de KWB én wijkmeester. Het koppel kreeg een dochter, Annick, en twee klein- en vier achterkleinkinderen. Het koppel woont in de Kwabrugstraat in Bellegem.





(LPS)