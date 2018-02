Gezocht: assistent om mee op vakantie te gaan ROLSTOELGEBRUIKER DAVID PLAATST OPVALLENDE VACATURE JOYCE MESDAG

17 februari 2018

02u36 0 Kortrijk Gezocht: persoonlijke assistent om mee op vakantie te gaan naar Spanje. Het is de opvallende vacature waarmee rolstoelpatiënt David Marinelli (25) uit Kortrijk op zoek gaat naar een reisgezel/verzorger, zodat hij voor het eerst zonder zijn ouders de wijde wereld kan verkennen.

Door zuurstofgebrek bij de geboorte is David Marinelli al zijn hele leven aan een rolstoel gekluisterd. Ondanks die beperking probeert David zoveel mogelijk van het leven te genieten. Hij trekt er graag op uit met vrienden, zet zich in als vrijwilliger in de bibliotheek van Zwevegem en bij de internetradio Quindo in Kortrijk, én: hij houdt van reizen.





Niet evident uiteraard, maar dankzij zijn ouders kon hij al een groot deel van Europa ontdekken.





"Ik vind reizen een manier om je grenzen te verleggen en je leven te 'verrijken'." Hij bezocht al Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Slovenië, Tsjechië en Italië, het geboorteland van zijn vader. "Ik heb een elektrische rolstoel waar ik mij het vaakst mee verplaats, maar ik heb ook een gewone rolstoel waarmee ik bijvoorbeeld iets gemakkelijker de natuur kan in trekken. Ik probeer altijd een oplossing te vinden. Ook in het dagelijkse leven."





23 jaar oud én rijbewijs

David wil nu graag voor het eerst zonder zijn ouders op stap, met een leeftijdsgenoot. "Omdat ik graag eens een reis van begin tot einde zelf wil plannen en organiseren, en eigenlijk -zoveel als mogelijk- zelfstandig op stap wil."





Maar David heeft door zijn beperking wel assistentie nodig bij bepaalde zaken. Daarom is hij op zoek naar een zorgzame reisgezel. Hij zoekt een kandidaat die minstens 23 jaar oud is en een rijbewijs heeft. "Want die persoon zou met de huurwagen moeten rijden en in Spanje moet je daarvoor nu eenmaal 23 jaar oud zijn. Ik zoek iemand met een gevoel voor humor, die ook avontuurlijk aangelegd is, en die zich wat flexibel opstelt. Het liefst heb ik iemand mee die wat ervaring heeft in de verzorgingssector."





De bestemming ligt al vast: de provincies Salamanca en Extremadura. "Sinds ik een documentaire zag over de regio daar, ben ik verkocht. Je hebt er natuur, maar ook een rijke cultuur en geschiedenis. Een ideale combinatie."





David wil er graag roofvogels spotten. "Ik heb een voorliefde voor roofvogels. Fascinerende dieren, vind ik."





David betaalt het verblijf en de vlucht van zijn assistent en elke dag wordt de assistent 4 uur uitbetaald voor de zorg die hij of zij verstrekt. De andere uitgaven worden ter plaatse gedeeld. "Het lijkt mij een correcte verloning", zegt David. "Uiteindelijk wordt het niet enkel 'werken werken', maar zal die persoon ook wel wat kunnen genieten van de vakantie. Ik zie het toch ook wel als een pluspunt dat ik mee ben als gezelschap", lacht David. "Ik ben enthousiast, open- minded, sociaal en joviaal. Alleen mag ik soms wat assertiever zijn, en misschien wat meer 'durven'."





De reis gaat door van 5 tot 15 maart. Solliciteren kan via https://www.randstad.be, via medical_gent@randstad.be of via 09/244 78 92.