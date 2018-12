Gezin verkoopt chocolade om dienst neonatologie te steunen: “Marlou woog 800 gram bij geboorte, maar dokters en verplegers sleurden haar erdoor” Xavier Coppens

02 december 2018

10u00 0 Kortrijk Vier jaar geleden werd de kleine Marlou ruim tien weken te vroeg geboren. Ze woog amper 800 gram. Maar ouders Jessy en Pieter waren dolblij, want hun dochtertje lééfde. 48 uur lang zweefde ze tussen leven en dood, maar Marlou bleek een vechter. Uit dankbaarheid verkoopt het gezin chocolade ten voordele van de dienst neonatologie van AZ Sint-Jan in Brugge in het kader van De Warmste Week.

Volgende maand viert Marlou haar vierde verjaardag. Samen met mama Jessy Gheysen en papa Pieter Overbergh rijdt het gezin dan richting AZ Sint-Jan. “We zijn het hele team van de dienst neonatologie zo dankbaar dat we iedereen elk jaar nog eens een bezoekje brengen. Het is dankzij de hele ploeg dat onze kleine Marlou nog leeft”, zegt het echtpaar dankbaar. “Dat Marlou een premature baby was, is nog altijd zichtbaar. Ze is heel klein en mager voor haar leeftijd en is vaak ziek. Ze weegt nu elf kilogram. Vooral de longen van onze dochter zijn erg kwetsbaar. De voorbije weken was ze drie weken ziek. Het is ons zorgenkindje, maar haar zien spelen en opgroeien, is zo fantastisch.”

670 gram

Omdat mama Jessy kampte met een zwangerschapsvergiftiging, moest Marlou op 14 januari 2015 na amper 29 weken en vijf dagen ter wereld komen. “Haar huid was zo rood, bijna doorschijnend. Je zag de adertjes lopen en je kon alle ribben tellen”, zegt Jessy. “Die eerste dagen waren een hel voor mij. Mijn man was optimistisch, maar ik wist amper wat mij overkwam. Marlou verloor die eerste uren nog gewicht en kwam uit op amper 670 gram. Als ik vandaag biefstuk koop voor twee personen, dan waren die biefstukken even groot als onze dochter. Ze vergat te ademen, verteerde amper voedsel en was zo klein en kwetsbaar. Na een week mocht ik naar huis, maar we moesten onze dochter achterlaten. Dat was zo verschrikkelijk”, blikt Jessy terug. Een eerste ‘feestje’ was er op 8 februari 2015 toen Marlou eindelijk één kilogram zwaar was.

MiraLouise Fonds

“Het verplegend personeel, die dokters van de dienst neonatologie, die wisten alles van onze dochter. Ze waren één grote familie voor ons en daarom willen we de hele dienst steunen via het MiraLouise Fonds. Het fonds is van onschatbare ware voor premature baby’s. Zo betaalt het fonds de kosten voor het gebruik van de mughelikopter en kan het ziekenhuis investeren in de nieuwste monitorsystemen, of in een simulatiepop die de neonatologen gebruiken tijdens de opleidingen. Daarom willen we met onze actie veel geld inzamelen. We verkopen paardenkopjes in chocolade, nonnenbillen en chocoladezoenen. De prijzen variëren van vijf tot twaalf euro”, vertelt Pieter.

Bestellen kan via het telefoonnummer 0494/93.05.66.