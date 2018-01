Gezin met baby aan boord belandt in gracht 02u41 1 Foto AHK De wagen van een Nederlands gezin met baby aan boord kwam in de gracht terecht.

Op de E17 in Aalbeke (Kortrijk) kwam maandagnamiddag een auto in de gracht terecht na een slippartij door het natte wegdek.





De wagen van een Nederlands gezin met baby aan boord ging aan het tollen, raakte een verlichtingspaal en kwam uiteindelijk met een klap tot stilstand in de gracht. De inzittenden waren vermoedelijk op de terugweg naar huis na een vakantie. Hun bagage werd door de klap uit de wagen geslingerd. Eén passagier moest bevrijd worden door de brandweer. Ze werden allemaal afgevoerd naar het ziekenhuis, geen van hen liep zware verwondingen op. Door het ongeval was de afrit naar de E403 een tijdlang afgesloten voor het verkeer.





(AHK)