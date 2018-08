Gezellig tafelen in kloostergang RESTAURANT 'VIER' OPENT VANDAAG IN VROEGER RUSTHUIS PETER LANSSENS

21 augustus 2018

02u44 1 Kortrijk Kortrijk heeft er met Vier een 'vurig' restaurant bij, en wel op een verrassende en historische locatie. Vier opent vandaag in de kloostergang van het vroegere woonzorgcentrum Sint-Vincentius. Zaakvoerders zijn Bas Ghyselen (39), ex-Table d'Amis, en An Van Ammel (41).

Gezellig en intiem tafelen in een vroegere kloostergang waar je de bogen en zwart-witte tegelvloer van weleer bewondert, het kan nu in Vier. In het vroegere woonzorgcentrum Sint-Vincentius blijft het restaurant minimaal drie jaar. Want het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK), eigenaar van het gewezen woonzorgcentrum, heeft samen met partners nog veel denkwerk over de definitieve herbestemming van de site.





"De inrichting van de zaak duurde zo'n vier maanden. We zochten al een tijdje naar een locatie, tot we deze unieke plaats ontdekten, met dank aan horecamanager Elke Vanderbeken", vertelt Bas Ghyselen, die vroeger souschef in Table d'Amis was en boven het toenmalige sterrenrestaurant ook mee Gastrobar Gust opstartte. An Van Ammel werkte nog in de keuken van eetcafé Fernand. "We zijn toegankelijk en betaalbaar. De keuken is puur, met 'rechttoe, rechtaan' gerechten", zegt Bas.





"We kopen bij plaatselijke bioboeren, omdat lokaal samenwerken belangrijk is. Ik kook volgens mijn buikgevoel en hoop dat Vier een zaak voor alle Kortrijkzanen wordt, onder de kerktoren. De naam verwijst naar het dialect voor 'vuur', omdat ik graag met barbecue werk."





Vergaderzaal

Vier werkt met een menu met telkens keuze tussen vier voor- en vier hoofdgerechten en vier desserts. Met bijvoorbeeld als voorgerecht vitello tonnato met kalfstong en courgette, als hoofdgerecht lamsvlees van het spit met boontjes en dragon en als dessert framboos, vlierbloesem en yoghurt. "We hebben zowel vegetarische gerechten als gerechten met vlees of vis, voor elk wat wils", zegt Ghyselen.





"Je kiest tussen twee en drie gangen, voor de prijs van respectievelijk 36 en 46 euro. Vier heeft een vergaderzaal in de vroegere refter, waar je een meeting kan houden en aansluitend tafelen. Ook andere gelegenheden, zoals een rouwmaaltijd of een feestje, zijn er mogelijk. De vergaderzaal heeft een capaciteit van 30 personen, het restaurant zelf kan maximaal 25 klanten aan."





Wie naar Vier komt, kan enkel het gebouw binnen aan de kant van het Begijnhofpark.





Fietscafé

"Parkeren doe je best in de parking onder de Houtmarkt. Van daar is het amper drie minuutjes wandelen naar Vier, via de Lange-Brugstraat of het Begijnhofpark." Vier zal overigens niet alleen zitten op de site van Sint-Vincentius. Zo opent begin september fietscafé Barcyclette er, waar je ook je tweewieler kan laten nakijken. Meer info over Vier: www.vierkortrijk.be.