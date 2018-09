Gewezen ziekenhuis Sint-Maarten verkocht 05 september 2018

AZ Groeninge heeft de campus van de vroegere Sint-Maartenskliniek in de Burgemeester Vercruysselaan verkocht aan Divani NV. Dat is een filiaal van vastgoedontwikkelaar Immogra uit Gent.





Het terrein van de gewezen ziekenhuiscampus is 14.000 vierkante meter groot. "We zijn aan het onderzoeken welke ontwikkeling het best bij die buurt past", zegt Guy De Meyer van Immogra. "Het zal sowieso een meerwaarde voor Kortrijk worden, daar gaan we voor. Het is een interessante locatie, vlakbij de Leie ook, een trekpleister sinds de Leiewerken", aldus Guy De Meyer. "Het is een zone voor gemeenschapsvoorzieningen", verduidelijkt schepen van Bouwen Wout Maddens (Open Vld). "Zorgwoningen zijn er een mogelijkheid, maar dat is een voorbeeld, meer niet. Het is nog veel te vroeg om concreet te zijn", aldus Wout Maddens. De vroegere kliniek werd in 1953 door de vzw Kliniek Sint-Maarten opgericht en in de loop der jaren uitgebreid met enkele zijvleugels en bijgebouwen. AZ Groeninge deed onlangs met het gewezen ziekenhuis Maria's Voorzienigheid trouwens nog een andere ex-ziekenhuiscampus van de hand. Op dat terrein tussen de Loofstraat, de Doorniksewijk en de Wolvenstraat plant de Knokse vastgoedmaatschappij Compagnie Het Zoute een mix van appartementen, stadswoningen, kantoren, handel en horeca. Ook hier zal pas de komende maanden duidelijk worden hoe de nieuwe invulling uiteindelijk in detail vorm zal krijgen. De projectontwikkelaars gaan nauw samenwerken met de stad Kortrijk. (LPS)