Gewezen Table d'Amis te koop Kortrijk Het vroegere restaurant van sterrenzaak Table d'Amis, op Walle in Kortrijk, is te koop.

"Het is zo goed als instapklaar", laat chef-kok Matthieu Beudaert op Facebook weten. "Met op het gelijkvloers een charmante eetzaal, toiletten, een ingerichte keuken, een gezellige bar met wijnkelder en een ommuurd terras en op de eerste verdieping een ruime flat. De elektriciteit en verwarming zijn in 2009 vernieuwd. De ligging is commercieel een troef met de autosnelweg E17 en het beurzencentrum Xpo vlakbij. Er is bovendien parking voor de deur, terwijl Walle heraangelegd is tot een gezellige leefwijk. We houden in januari 2018 een kijkdag. De datum volgt nog. Wie interesse heeft, stuurt mij een bericht", aldus Beudaert. Table d'Amis zit sinds eind februari 2015 in de oude dekenij op het Sint-Maartenskerkhofplein in het centrum van Kortrijk. (LPS)