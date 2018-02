Gewezen raadslid Arsène De Vlieger overleden 17 februari 2018

Arsène De Vlieger (78), in de jaren 80 gemeenteraadslid voor de socialisten in Kortrijk, is op dinsdag 13 februari overleden.





De bekende Kortrijkzaan zette zich voor de progressieve frontvorming in. Zo was hij redacteur van het Vlaamse weekblad Links, terwijl hij onder meer debatten in goeie banen leidde in het Achturenhuis en aan de basis lag van rode wijkclubs in diverse volkscafés. "Hij was verder een van de eerste politici die het opnam voor de belangen van de fietsers in Kortrijk", zegt Marc Lemaitre, huidig fractieleider van sp.a in de gemeenteraad. Velen zullen hem ook herinneren als de banjo-man van The Golden River City Jazz Band. Arsène De Vlieger was de echtgenoot van Julienne De Leu. Zijn uitvaartdienst is op dinsdag 20 februari om 14 uur in de aula van het crematorium Uitzicht in de Ambassadeur Baertlaan op Hoog Kortrijk. (LPS)