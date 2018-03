Gewapend duo overvalt frituur Gluti-No 23 maart 2018

02u45 1 Kortrijk In Kortrijk is woensdagavond net voor sluitingstijd frituur Gluti-No overvallen. Uitbater Gino Neyt kreeg twee klappen en moest onder dwang de inhoud van de kassa afgeven.

Het was enkele minuten voor 22 uur toen een jongeman met een kap over het hoofd de frituur van Gino en zijn echtgenote Nancy Jouret langs de Stasegemsestraat binnenstapte. "Ik was bezig alles op te ruimen om te kunnen sluiten", vertelt Gino. "De jongeman vroeg naar de kaart maar ik toonde hem ons aanbod op de twee televisieschermen achter de toonbank. Plots stormde een tweede persoon de frituur binnen en voor ik het wist stond hij aan de kassa, met een pistool in zijn linkerhand. Hij klopte op de kassa en vroeg in gebroken Nederlands naar geld en de kassa. Ik deed teken dat ik de kassa wel zou openen, maar toch gaf hij me een vuistslag in de zij. Ik kreeg nog een tweede slag op de kin." Nadat de kassa was leeggehaald, liep het duo weg. Nancy en Gino alarmeerden meteen de politie. Een zoektocht in de buurt leverde niets meer op. "Hopelijk levert het verdere onderzoek toch nog iets op", aldus Gino. "Ik kom er al bij al nog goed van af. Enkel mijn zij is wat gekneusd en mijn lip gezwollen. Het was toch hevig schrikken." De overval laat een diepe indruk na op het koppel. "Ik prijs me gelukkig dat Gino op dat moment in de frituur was", aldus nog Nancy. "Hij is heel kalm gebleven. Het is toch met een banger hartje dat ik de eerste dagen achter de toonbank zal staan." (LSI)