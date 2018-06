Geveltuin? Zonder aanvraag en met premie 23 juni 2018

De vergunningsplicht en lange wachttijd voor een geveltuin is afgeschaft. Je hoeft de aanleg voortaan enkel te melden. Meer nog: de stad lanceert een aanmoedigingspremie van 25 euro om een plant en materialen aan te schaffen. Geveltuinen fleuren niet enkel huizen en straten op. Ze maken zuurstof aan en filteren fijn stof. Studies tonen aan dat een mooi uitgegroeide klimplant aan een gevel evenveel fijn stof opvangt als een gemiddelde laanboom. Ze zorgen ook voor verkoeling tijdens de zomer en stimuleren het sociaal contact. "En zo krijg je toch groen, in straten waar weinig plaats is voor bomen", stelt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a).





Het enige wat je moet doen, is intekenen op www.kortrijk.be/geveltuin. Daar kan je ook een premie aanvragen. Het uitbetalen start vanaf juli. Er wordt één premie per adres uitgereikt. Op de site staat ook info over hoe een geveltuin aan te leggen en de plantenkeuze. Zo zijn maagdenpalm, klimop, blauwe regen, winterjasmijn en clematis voorbeelden van ideale klimplanten. Om een geveltuin aan te leggen, koop je teelaarde en bevestigingsmateriaal. Kort uitgelegd: haal één of enkele tegels uit de stoep, graaf een voldoende diep plantgat om de wortels van je planten plaats te geven, plaats de planten, vul met teelaarde, geef water en bevestig de plant aan de gevel. (LPS)