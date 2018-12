Gevel appartement beschadigd na aanrijding takelwagen LSI

29 december 2018

10u40

Bron: LSI 0

Langs de Meensesteenweg in Bissegem (Kortrijk) is zaterdagochtend iets over 6u de gevel van residentie Amadeus beschadigd. Een 33-jarige automobilist uit Menen belandde met zijn voertuig aan de rechterkant van de weg tegen een geparkeerde takelwagen. Door de klap vloog de takelwagen vooruit tot tegen de gevel van het appartement. De aanrijding zorgde voor schade aan de gevel langs de oprit naar autohandel B-Force en deed de bejaarde bewoonster Renée N. op het gelijkvloers van het appartement abrupt uit haar slaap ontwaken. De klap zorgde ook aan de binnenkant van haar slaapkamermuur voor schade. Ze schrok hevig maar raakte niet gewond. Na de aanrijding probeerde automobilist N.G. nog zijn weg te vervolgen maar dat mislukte. Zijn voertuig Hyundai moest getakeld worden. De brandweer van de zone Fluvia snelde ter plaatse om de stabiliteit van de muur te onderzoeken.