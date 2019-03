Get Driven laat studenten met wagens van zakenlui rijden: al 1.000 klanten waaronder Gert Verhulst en nu ook unieke app Volgende stap: doorbreken in Wallonië en buitenland Peter Lanssens

20 maart 2019

17u56 0 Kortrijk Het gaat hard voor Get Driven, dat studenten inzet om zakenlui in hun eigen wagen naar het werk te brengen. De Kortrijkse start-up verdriedubbelde in een jaar in omvang en heeft nu al 350 rijders en 1.000 klanten. Get Driven lanceerde een app, in die sector uniek in Europa. Volgende uitdaging: Wallonië en later Luxemburg, de UK, Duitsland, Portugal en Scandinavië veroveren.

Get Driven, met hoofdkwartier in het Vives Innovation Center in de Sabbelaan in Kortrijk, zet studenten in om zakenlui in hun eigen wagen naar het werk te brengen. Kostprijs voor de klant: 20 euro per uur. Get Driven wordt steeds populairder. Zakenlui werken (in de file) op de achterbank en sparen zo tijd uit. Omdat Get Driven onder de dienstensector valt, is het fiscaal ook interessant. Get Driven zit namelijk niet in de taxisector omdat het chauffeurs verhuurt en met de auto van de klant rijdt, terwijl taxidiensten zoals Uber met eigen wagens rijden.

Geen discriminatie

Nu volgt een nieuwe grote stap, met de lancering van de door specialist Bazookas gemaakte app Get Driven. De app automatiseert het vinden en boeken van chauffeurs. De app werkt snel en eenvoudig. “Je kiest een startadres, bestemming, datum, geschat tijdstip van vertrek en het type van jouw wagen”, zegt zaakvoerder Gunther Ghysels (26). “Chauffeurs, in jouw buurt, melden zich binnen de tien minuten. Je krijgt meteen een pushbericht en mail. De gezichten van onze chauffeurs zijn wel geblurd in de app. Zodat je geen chauffeur kiest op basis van afkomst, we willen dicriminatie vermijden, en je ook niet kiest op basis van looks. Zo hebben we ook enkele vrouwen als chauffeur. Er is verder een versie voor laptops, wat handig is voor secretaresses van zakenlui. Na de rit krijg je een factuur met alle details op en geef je ook verplicht feedback. De chauffeurs zijn minstens 21 jaar, dragen allemaal een kostuum, gedragen zich ernstig en rijden defensief en comfortabel. Ze leren vooraf met luxewagens rijden, waarmee zakenlui zich vaak verplaatsen (zoals bijvoorbeeld een BMW 7 of Audi A8, red.).”

Amper slechte beoordelingen

Er zijn amper slechte beoordelingen: “Als de feedback toch slecht is, vragen we de klant om uitleg. We zijn streng. Zo ontsloeg ik al eens een chauffeur omdat hij zomaar met een wagen aan het rondrijden was. Zonder medeweten van de eigenaar, die op een meeting zat. Het is een job met verantwoordelijkheid. De studenten verdienen een goeie 11 euro per uur. Onze nieuwe app is uniek in Europa, ook omdat er een samenwerking is met de overheid. De app is namelijk met Dimona verbonden, waardoor we elke indienst- en uitdiensttreding van een chauffeur rechtstreeks aangeven bij de RSZ. Belangrijk, want een jobstudent mag maximum 475 uur per jaar rijden.”

Jaaromzet richting 2 miljoen euro

Get Driven breekt helemaal door in Vlaanderen met nu al 350 chauffeurs, 1.000 klanten, een jaaromzet in 2018 van 800.000 euro en een geschatte omzet in 2019 richting 2 miljoen euro. Get Driven heeft bekende klanten zoals topman van entertainmentbedrijf Studio 100 Gert Verhulst en chef-kok Sergio Herman. Dat smaakt naar meer. “Zeker nu we in Stockholm in Zweden dankzij onze app verkozen zijn tot ‘Most Promising Entrepreneur’, een prijs van de Google Digital Academy. En in Lissabon in Portugal maken we als start-up kans op subsidies via het Lisboa Platform. Ik wil tegen de zomer met Get Driven voet aan de grond hebben in Wallonië, gevolgd door Luxemburg. En tegen 2021 lanceer ik Get Driven ook in de UK, Duitsland, Portugal en Scandinavië. Niet in Nederland omdat je daar al gigantisch veel gelijkaardige aanbieders hebt. En bijvoorbeeld ook niet in de USA omdat ik het goed wil doen en niet meteen alles op het spel wil zitten om een gigant te worden”, aldus Gunther Ghysels, die in Waarmaarde bij Avelgem woont en ook finalist is voor de JCI-titel Vlaams Jonge Ondernemer van het jaar 2019.