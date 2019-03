Get Driven (even) hoofdsponsor van KV Kortrijk Maxime Petit

17 maart 2019

18u56 0 Kortrijk Geen ‘AGO Jobs en HR’ centraal op de shirts van de KVK-spelers tegen Antwerp. Dat had te maken met de campagne #hoofdsponsorvooreendag die Start&Go en AGO organiseerden. Uiteindelijk selecteerde de jury Get Driven als gelegenheidshoofdsponsor. Het bedrijf zet jobstudenten in als privéchauffeurs.

Omdat het als beginnende ondernemer niet gemakkelijk is naamsbekendheid te verwerven, besloot Start&GO een campagne op te zetten waarbij een startende ondernemer een marketingboost krijgt. Start&GO klopte aan bij AGO Jobs en HR en vroeg de hoofdsponsor van KV Kortrijk om voor een match op de bank te gaan zitten en een nieuwe onderneming op het veld te laten schitteren. Uit 200 kandidaten selecteerde een jury tien finalisten. Daarna volgde een felle online strijd voor de meeste likes en shares op hun video’s. Meer dan 215.000 mensen bekeken de filmpjes op de sociale mediakanalen van Start&GO. Een pitch voor een professionele jury onder leiding van Nathalie Sintobin van Frucon2 gaf de doorslag en duidde de winnaar aan. “De finalisten brachten hun verhaal met veel creativiteit, passie en gedrevenheid. Ik ben werkelijk onder de indruk van het ondernemerstalent in onze provincie. Dat Start&GO de slaagkansen van deze jonge ondernemers helpt verhogen, vind ik geweldig.”, aldus de juryvoorzitster. Net voor de wedstrijd liep de spanning bij de finalisten hoog op want pas toen de spelers het veld betraden, werd duidelijk wie de hoofdprijs wegkaapte. Gunther Ghysels, zaakvoerder van Get Driven, was euforisch toen hij zijn logo zag blinken. “Wauw, Get Driven op de shirts van mijn favoriete ploeg. Ik ben ontzettend trots dat ik tot winnaar ben verkozen en dat gans voetballiefhebbend België mijn logo kan bewonderen op nationale televisie.”, vertelt Gunther. Get Driven biedt met zijn netwerk aan privéchauffeurs een antwoord op een grote behoefte in de markt. De Kortrijkse start-up kan sinds zijn opstart in 2015 al een mooi groeiparcours voorleggen en waagt zich binnenkort ook op internationale markten. Er zijn concrete plannen om de app te introduceren in Nederland, Luxemburg en Zweden. De andere negen finalisten TuuTuuT, JusRé, Moonshot, SHOOW, TeamTale, Tifogroup, Toadi, Thinkedge en Henry Houser bleven niet met lege handen achter. Bovenop de visibiliteit die alle finalisten kregen tijdens de hele campagne werden ze ook beloond met hun eigen ingekaderde KVK- sponsorshirt.