Gestolen voertuig terecht 27 januari 2018

Dankzij de camera's met nummerplaatherkenning in de politiezone Vlas kon donderdagavond een Skoda Fabia, die even voordien gestolen was in Izegem, in Bissegem (Kortrijk) teruggevonden worden. Na de diefstal stopte de politie de nummerplaat in haar databank en even later leverde dat al een hit in Kuurne op. Ook in Heule (Kortrijk) kon het voertuig opgemerkt worden. De gerichte inzet van politiepatrouilles deed de rest van het werk. Op de hoek van de Meensesteenweg en de Driekerkenstraat in Bissegem kon de wagen staande gehouden worden. De automobiliste kon opgepakt en verhoord worden. Ze kampte met psychische problemen. (LSI)