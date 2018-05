Gesloten supermarkt Rahman blijft voorlopig dicht 23 mei 2018

Ondanks een procedure bij hoogdringendheid bij de Raad van State, blijft de Rahman Supermarket in de Zwevegemsestraat voorlopig dicht. Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) liet de populaire handelszaak op 7 mei sluiten, na herhaalde inbreuken op onder meer het vlak van illegale tewerkstelling. De zaakvoerders kregen vier maanden de tijd om orde op zaken te stellen maar vochten de tijdelijke sluiting onmiddellijk aan via de Raad van State. Die oordeelde nu dat er geen redenen zijn om de beslissing van de burgemeester te vernietigen. Daardoor is de voorlopige sluiting gehandhaafd. Als de zaakvoerders doen wat nodig is, mogen ze normaal gezien op 7 september de deuren weer openen. (VHS/LPS)