Geschiedschrijver overleden 12 mei 2018

José Vanbossele (84) is vorige zaterdag in het ziekenhuis AZ Groeninge overleden. De geschiedschrijver was een geëngageerd lid van het Guldensporencomité en van geschiedkundige en culturele verenigingen. Hij schreef ook boeken, zoals een vierdelige reeks over Kortrijk tijdens WOII. Hij was verder ondervoorzitter van het Willemsfonds. José Vanbossele was gehuwd met Mireille Caveye. Wie afscheid wil nemen kan dat vandaag om 11 uur in de kloosterkerk van het Onze-Lieve-Vrouw Hospitaal. (LPS)