Gerda zoekt redder 13 jaar na ongeval 23 november 2018

Wie is de man die dertien jaar geleden het leven redde van Gerda Stragier (56) uit Zwevegem? Dat zou Gerda na al die jaren eindelijk willen weten. "Ik zou die man zo graag willen bedanken", zegt Gerda.

Gerda Stragier raakte zwaar gewond tijdens een ongeval op het kruispunt van de Ringlaan met de Izegemsestraat in Heule op 29 april 2005. "Meteen na het ongeval kwam er rook vanonder mijn motorkap en wou ik zo snel mogelijk uitstappen door over de versnellingspook te kruipen", vertelt Gerda. "Maar daar dook plots een man op. Hij beval me te blijven zitten en bluste de rook. Hij zei ook dat ik hem ooit nog dankbaar zou zijn door mij niet te laten uitstappen. Daarna is hij naast mij in de auto blijven zitten tot de brandweer het dak van de auto volledig had opengeknipt om mij uit de auto te halen. Ondertussen had hij ook een deken over mij gelegd."





Nekwervel

In het ziekenhuis bleek Gerda een gebroken nekwervel te hebben opgelopen bij het ongeval. "Had ik te veel bewogen dan kon die wervel gekanteld zijn en was ik verlamd of zelfs dood geweest. Drie maanden lang revalideerde Gerda in een halovest, dat is een soort korset dat met stangen vaststeekt in je hoofd zodat je je nek niet kan bewegen. "Vandaag kan ik nog alles doen en dat heb ik maar aan één iemand te danken. Het was een man van rond de zestig jaar. Hij had een volle baard. Ik zou hem zo graag bedanken." (AHK)