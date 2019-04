Gerard Schotte (103), op één na oudste Kortrijkzaan, overleden Peter Lanssens

09 april 2019

17u27 0 Kortrijk Gerard Schotte, hij vierde op 12 november 2018 zijn 103de verjaardag, is dinsdagmorgen overleden in WZC Biezenheem in Bissegem. “Van ouderdom. Gerard doofde uit als een kaarsje en ging vredig heen”, zegt dochter Rose Marie. Gerard stond twee jaar geleden nog met een vertederende foto in deze krant, toen hij zijn pas tien dagen oude achterkleinzoon Finn in slaap wiegde.

“Finn is een mooi manneke. Geen paniek. Ik heb nog ‘macht’ genoeg in mijn armen, ik zal hem niet laten vallen”, zei Gerard destijds. “Het gaat niet over Finn alleen, want in augustus 2018 kreeg hij er met Flo zelfs nog een achterkleindochter bij”, zegt Rose Marie. “Gerard hield van àl zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.”

Geboortebos

Gerard Schotte kwam ook begin november 2016 in het nieuws. Toen hij als 100-jarige per abuis uitgenodigd werd voor de opening van een geboortebos, voor in 2015 geboren Kortrijkse kinderen. De eeuweling vond die blunder, iemand vergiste zich destijds grandioos in het stadhuis van Kortrijk, best wel amusant.

Tombroek

Gerard Schotte werkte in de textiel en was ook zelfstandig bierhandelaar. Hij was gehuwd met Marie-José Maes. Het koppel kreeg vier kinderen: Monique, Magda, Rose Marie en wijlen Jozef. Er waren verder acht klein- en elf achterkleinkinderen. Gerard en zijn vrouw woonden jarenlang in het gehucht Tombroek in Rollegem. De weduwnaar verbleef sinds 2014, kort na het overlijden van zijn vrouw, in woonzorgcentrum Biezenheem in Bissegem. De uitvaartdienst van Gerard Schotte is op woensdag 17 april om 10 uur in de Sint-Antoniuskerk in Rollegem.