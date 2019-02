Gentsupporter riskeert twee jaar stadionverbod voor vuistslag aan steward in Guldensporenstadion Alexander Haezebrouck

13 februari 2019

17u26 0

Een 28-jarige supporter van AA Gent uit Sleidinge riskeert een stadionverbod van twee jaar omdat hij op 21 oktober 2017 een steward een vuistslag gaf tijdens de wedstrijd KV Kortrijk – AA Gent. Benjamin B. kreeg het in de bezoekerstribune in het Guldensporenstadion in Kortrijk aan de stok met een medesupporter. Toen een steward hem meenam om hem naar buiten te begeleiden liep het mis. De supporter gaf de steward prompt een vuistslag in het gezicht. “Die steward was eerst zelf onnodig hardhandig tegen mij”, verdedigde de man zich. “Ik heb hem weggeduwd uit zelfverdediging. Sinds mijn 14 jaar ga ik elke week naar het voetbal, nog nooit heb ik problemen gehad.” Naast het stadionverbod riskeert de supporter ook een werkstraf van 85 uur. Vonnis op 13 maart.