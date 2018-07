Gemeenteraad geschorst voor voetbal 03 juli 2018

De gemeenteraad werd om 20 uur geschorst om de wedstrijd te volgen. De meeste politici trokken naar het Schouwburgplein. De schorsing, een initiatief van raadslid Wouter Allijns (Open Vld), werd niet unaniem goedgekeurd. Er stemden negentien raadsleden voor, elf tegen, terwijl er ook drie onthoudingen waren. Een van de tegenstemmers was schepen Arne Vandendriessche (Open Vld). "Ik vind dat je als gemeenteraadslid alle voor- en nadelen van je functie moet dragen", vertelde hij. "Verpleegsters onderbreken hun werk ook niet", aldus Vandendriessche. "Maar vergaderen terwijl iedereen op zijn smartphone de match volgt, is ook niet ernstig", aldus gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts (N-VA). "Ik heb het door de raad zelf laten beslissen. Vroeger beginnen of uitstellen kon niet, dat zou een procedurefout zijn." (LPS)