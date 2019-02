Gemakswinkel Hubiz opent deuren in station Peter Lanssens

14 februari 2019

Dagbladhandel Relay is niet meer. Geen paniek, want in het station is sinds vandaag de veel grotere gemakswinkel Hubiz open. Er is nog meer goed nieuws, want de zaakvoerder blijft de immer goedgemutste Peter Debaere (53) uit Beveren-Leie. Het assortiment is bovendien groter dan in Relay met als nieuwigheden onder meer schoolgerief, boeken, een ontbijthoek en een nieuwe koffiemachine met bijvoorbeeld ook chocomelk, latté en cappuccino. En net zoals in Relay kan je er altijd terecht voor kranten, tijdschriften, dranken, tabakswaren, snacks en multimedia. Hubiz is vanaf 4.45 uur open, om ook de eerste pendelaars te kunnen bedienen. “En ’s avonds zijn de openingsuren ruimer, Hubiz is tijdens weekdagen tot 19 uur open”, zegt Peter Debaere.