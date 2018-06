Geluidsmetingen in straten nabij E17-E403 27 juni 2018

Er komen geluidsmetingen in de buurt van de Torkonjestraat en Rootland in Marke, vlak bij het op- en afrittencomplex van de E17 en E403. Dat antwoordt Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) op een vraag van Vlaams parlementair Tine Soens (sp.a). De bewoners van beide straten hebben al jaren last van lawaai.





"Het Agentschap Wegen en Verkeer doet de geluidsmetingen, wanneer precies hangt van de weersomstandigheden af", zegt minister Weyts. "Buurtbewoners willen geluidsbermen, maar er zijn eerst metingen nodig om na te gaan of de drempel van 65 decibel daar overschreden wordt", stelt Tine Soens.





"Blootstelling aan dergelijk lawaai is nefast voor de nachtrust en kan bovendien gevolgen hebben voor het hart." (LPS)