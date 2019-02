Gele vloeistof in beek ontdekt tijdens reinigen AHK

15 februari 2019

In de Mandpadstraat in Bellegem werd vrijdagnamiddag omstreeks 14.30 uur een vreemde vloeistof aangetroffen in de beek. “Stadsdiensten waren de beek aan het reinigen toen bij een manoeuvre aan een riolering plots gele vloeistof naar buiten kwam”, vertelt Henk Vanwalleghem van de hulpverleningszone Fluvia. “Wat het precies is, weten we niet, maar het is gelukkig niet zo veel.” Het goedje werd ingedijkt en een gespecialiseerde firma zal het product komen opzuigen. Mogelijk is de vloeistof afkomstig van bouwwerkzaamheden vlakbij de beek.