Gele trui verovert álle harten KORTRIJK LOOPT STORM VOOR WINNAAR TOUR DE FRANCE PETER LANSSENS

18 augustus 2018

02u32 0 Kortrijk Het werd een Kortrijk Koerse voor de geschiedenisboeken gisteravond, met dank aan de deelname van de top twee van de Tour de France: Welshman Geraint Thomas en Nederlander Tom Dumoulin. Ruim 15.000 aanwezigen maakten alles mee.

Laat ons beginnen met de vraag die op ieders lippen brandt: hoeveel betaalden de organisatoren van Kortrijk Koerse om Geraint Thomas aan de start te krijgen? We werden gisteren iets wijzer. "Het bedrag lag tussen de 20.000 en 60.000 euro", gaf sportief verantwoordelijke Benoit Ockier schoorvoetend mee. "Thomas verkoos om in België alleen naar ons criterium te komen omdat Kortrijk Koerse enkele weken na de Tour is en hij zo eerst nog wat rust kon nemen."





Wielertoeristen

Geraint Thomas en Tom Dumoulin werden begeleid door vijf wielertoeristen van club De Piongs in Kortrijk: Bert De Gryse, Lukas Vandromme en Steven Rosselle uit Kortrijk, Bert Dujardin uit Rollegem en Karel Thurman uit Harelbeke. Ze hadden ludieke veiligheidshesjes aan met daarop 'Guardia Ciclist: protect ride & bike'. "Die opschriften maakten we zelf, we wilden ons vooral een beetje amuseren, hé", vertelden Lukas en Steven. "En dat is ons goed gelukt. Het was gewoon er blijven op letten dat de mensen niet te veel de renners zouden wegdrummen. En het moest vooruitgaan. We zijn daarin geslaagd."





Parkhotel

De dag voor de top twee van de Ronde van Frankrijk begon kort voor 17 uur, met een interview in het Parkhotel. Gevolgd door de eerste foto's met fans. Zo slaagde Patrick De Backer uit Zwevegem erin om een boek van de E3 Harelbeke af te geven, de wielerklassieker die Geraint Thomas in 2015 won. "Geraint kan veel klassiekers aan en zal zeker nog eens de Tour winnen, fantastisch om hem hier te ontmoeten", straalde De Backer. Ook Jean-Michel De Pessemier uit Doornik was in zijn nopjes. Geraint Thomas nam tijd om én truitjes én foto's én drinkbussen van de Waalse superfan te signeren. "Ik heb hem twee keer gezien tijdens de Tour, in Arras en Parijs", lachte De Pessemier. "Geraint is een renner die alles aankan. Ik wist dat ik in het Parkhotel moest zijn omdat zijn ploeg Sky hier vaak komt overnachten. Blij dat ik gelijk had."





Handtekeningensessie

Daarna ging het op de fiets via de Stationsstraat, Waterpoort en Graanmarkt naar Konvert Office in de Doorniksestraat, waar er een handtekeningensessie was met de twee toprenners. "Ik ken Kortrijk al van enkele jaren geleden, toen ik hier verbleef tijdens de periode van de wielerklassiekers", vertelde Thomas. "Deze stad is best gezellig en het is een leuk criterium, mijn keuze voor Kortrijk Koerse was snel gemaakt", aldus Thomas. Ook zijn echtgenote Sara Elen Thomas was er. "Ik ben onder de indruk van de ontvangst hier, België en in het bijzonder de mensen in Kortrijk houden duidelijk van wielrennen", vertelde ze. "Kindjes? Nee, we hebben al een hondje, dat is onze baby", lachte Sara Elen, die liefdevol het rugnummer van haar man opspelde. De handtekeningensessie plezierde veel fans. Broers Vincent en Nicolas Verbrugghe uit Aalbeke lieten boeken met collages signeren door de tourwinnaar. "Schitterend om zo'n toprenner te ontmoeten, we zijn heel blij dat we binnen raakten. Wat een toporganisatie", vertelden de broers.





Ereronde

De toprenners trokken daarna naar de start op de Grote Markt, waar ze eerst meegenomen werden voor een ereronde in een cabrio. Tot slot de top drie van Kortrijk Koerse: Geraint Thomas won, gevolgd door Iljo Keisse op plaats twee en Tom Dumoulin op plaats drie. Nadien was het feesten geblazen met als hoogtepunt een optreden van Niels Destadsbader op de Grote Markt.