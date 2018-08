Gele trui komt naar Kortrijk Koerse VOOR HET EERST WINNAAR TOUR DE FRANCE AAN DE START PETER LANSSENS

08 augustus 2018

02u39 0 Kortrijk Er neemt met Geraint Thomas voor het eerst ooit een winnaar van de Ronde van Frankrijk deel aan Kortrijk Koerse. Ook nummer twee Tom Dumoulin komt naar het criterium. "We zijn trots", zegt sportief verantwoordelijke Benoit Ockier.

Een goeie Kortrijk Koerse lokt tot vijftienduizend toeschouwers, maar dat zouden er nu wel eens veel meer kunnen worden. Wielrenner Geraint Thomas van Team Sky, winnaar van de Tour de France, rijdt met Kortrijk Koerse zijn enige criterium in ons land. Hoeveel de organisatoren betaalden om Thomas aan de start te krijgen, willen ze niet vrijgeven. "Zijn komst is de grootste topper ooit voor Kortrijk Koerse, dat aan de 83ste editie toe is", zegt Benoit Ockier. "Oud-winnaar Lucien Van Impe kwam decennia geleden wel eens aan de start van Kortrijk Koerse, maar niet in het jaar dat hij de Ronde van Frankrijk won. Alsof dat nog niet genoeg is, komt ook de tweede van de Tour, Tom Dumoulin van Team Sunweb, aan de start. De sympathieke Nederlander wordt een te duchten tegenstander van Thomas. We trekken dit jaar voor het eerst de kaart van de ronderenners en blijven zo verder vernieuwen."





Evenementenplein

Er zijn nog nieuwigheden op vrijdag 17 augustus. "Zo zal de vip-zone op de Grote Markt verdwijnen. Kortrijk Koerse is van iedereen", legt voorzitter Kristof Vanfleteren uit. "We leggen de aankomstzone op de Grote Markt aan en die is gratis toegankelijk voor iedereen. Het Konvert Koerse Kaffee verhuist naar de Graanmarkt. De Grote Markt wordt een evenementenplein met bars en foodtrucks, een kinderdorp met zeven gratis attracties, straattheater en gratis optredens van de Ketnetband en Niels Destadsbader", gaat Vanfleteren verder.





Kortrijkzanenkoers

Het parcours - veertig ronden van 2,2 kilometer - wijzigt niet, met uitzondering van de passage op de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens. Het Schouwburgplein ontvangt 1.500 vips in de Quartier-tent.





Het criterium start om 18 uur, al is het aan te raden om al om 16 uur een kijkje te komen nemen. Dan start namelijk de Kortrijkzanenkoers Grote Prijs Ergodôme, waar zeventig inwoners het tegen elkaar opnemen. "Het was in twee weken uitverkocht", stelt Vanfleteren. "We gaan voor een retrostijl met een selectie aan oldtimers in de Kortrijkzanenkoers en ook een vestimentaire inleving."





Nieuwe voorzitter

Niet onbelangrijk: het is na zes jaar de laatste Kortrijk Koerse met Vanfleteren als voorzitter. Hij geeft in 2019 de fakkel door aan Alexander Lemayeur (33) uit Kortrijk. Vanfleteren blijft wel in het bestuur zetelen.





Meer info op www.kortrijkkoerse.be.