Gehate kluifrotonde midden 2022 weg 'APPEL' WIJKT VOOR TUNNEL, OOK PANORAMA WORDT VERNIEUWD PETER LANSSENS

18 mei 2018

02u36 0 Kortrijk De gehate kluifrotonde Appel, waar er erg vaak een file staat, wijkt tegen midden 2022 voor een tunnel. Ook de rotonde Panorama wordt vernieuwd. De gefaseerde werken starten midden 2019. Wat gebeurt er nog allemaal?

De kluifrotonde Appel, die met de aanleg van de Burgemeester Lambrechtlaan inbegrepen 12 miljoen euro kostte, opende in 2007. De kluifrotonde wijkt slechts 12 jaar later voor een tunnel van... 12 miljoen euro. Een goeie zaak om de files - grotendeels het gevolg van de wirwar van fietsers, voetgangers en wagens - weg te werken. Al vragen veel Kortrijkzanen zich wel af waarom het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) destijds niet meteen voor een tunnel koos. Want ook het stadsbestuur was geen voorstander van de kluifrotonde.





Theaterplein

De gefaseerde werken starten midden 2019 en zijn drie jaar later af. De tunnel van 250 meter lang start nabij de Nolfstraat aan een al bestaande fiets- en voetgangersdoorsteek naar het stadsdeel Weide en loopt tot de rotonde Panorama. De rotonde Panorama wordt vernieuwd. De aansluiting met de Minister Vanden Peereboomlaan gaat dicht om het verkeer op Panorama vlotter te laten verlopen. Belangrijk om te weten is dat de tunnel ook een in- en uitrit krijgt naar een nieuwe parkeergarage met 1.200 plaatsen onder het Conservatoriumplein, waarvoor de werken ook midden 2019 starten. Er zijn trouwens nu al werken bezig ter hoogte van de rotonde Panorama. Daar wordt werk gemaakt van een fiets- en bustunnel, die aan de toekomstige wegtunnel zal palen. "De fiets- en bustunnel is eind 2018 af, maar we nemen die nog niet in gebruik", zegt coördinator Isabel Cossement. "De fiets- en bustunnel zal eerst voor werftransporten dienen." Boven de tunnels komt een nieuwe boulevard met veel groen, tussen het station en het stadsdeel Weide. "Je zal boven de tunnels geen autoverkeer meer hebben, met uitzondering van de as tussen de Magdalenastraat en Consciencestraat", legt Isabel Cossement uit. "In de Consciencestraat komt er vanaf midden 2022, eens de werken af zijn, eenrichtingsverkeer stadinwaarts." Ook nieuw: tegen eind 2022 moet de parking op het Conservatoriumplein weg zijn. Het wordt een groen plein. Het Casinoplein wordt, timing nog onbekend, ook parkeervrij en krijgt een herbestemming als een soort van theaterplein, met veel terrassen. De werken voor een nieuw station, onder welke vorm is nog onduidelijk, starten in 2023 en zijn tegen 2030 af. Die werken brengen minder hinder met zich mee omdat er spoor per spoor zal gewerkt worden, gelijkaardig zoals met het station Gent-Sint-Pieters. Het Stationsplein wordt in diezelfde periode heraanlegd. Het Stationsplein wordt eveneens een oase van groen.