Gefolterde kattin Sprotje zoekt nieuwe thuis ZWARE BRANDWONDEN NA KWARTIER IN OVEN JOYCE MESDAG EN PETER LANSSENS

11 juni 2018

02u38 0 Kortrijk Een man heeft een kattin een kwartier lang in een oven van 200 graden gestopt. Sprotje heeft zware brandwonden en zoekt een nieuw baasje. Een crowdfunding voor haar zorg én goede doelen brengt nu al ruim 10.000 euro op.

De Oekraïner, niet de eigenaar van het dier, stak de tien maanden jonge kattin midden vorige week in een oven. Dat gebeurde 's nachts op een feestje met gamende en drinkende jongeren in de Noordstraat. Een jongere verloste Sprotje een kwartier later uit de enorme hitte. De bewusteloze kat werd voor dood achtergelaten. De kat kwam toch weer bij, maar werd pas afgelopen vrijdag naar Dierenartsen Overleie gebracht, toen een alerte moeder van een van de jongeren inzag dat Sprotje er slecht aan toe was. Het gaat nu beter met de kat, met dank aan de goeie zorgen. "Sprotje is opgeknapt door de medicatie", zeggen dierenartsen Valérie Huvaere en Joshua Dutré. "Ze eet en is onvoorstelbaar lief, ondanks alles. Katten zijn ongelooflijk sterk. Sprotje zal niet voor het leven getraumatiseerd zijn. Een kat verwerkt snel." Omdat medicatie en verbanden voor de ernstige brandwonden tot 500 euro kunnen kosten, startte dierenartsen Overleie vrijdagavond een crowdfunding. De respons op is overweldigend. Het mooie 'overschot' gaat naar dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem en zeker ook naar andere goeie doelen die zich inzetten voor katten. "Elke euro komt sowieso een behoevend katje ten goede", vezekeren de dierenartsen. Het parket startte een onderzoek naar het zware geval van dierenmishandeling. De politie maakte een pv op aan de hand van getuigenissen en foto's. De dader, alle betrokkenen en de eigenaar van Sprotje worden verhoord.





Tot 18 maanden cel

De dierenbeul mag het later komen uitleggen in de correctionele rechtbank. Sinds dit jaar zijn er op vraag van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) strengere straffen voor dierenmishandeling. De Oekraïner riskeert tot 18 maanden cel. "Ik maakte zoiets nog nooit mee. Het is niet te vatten dat iemand een kat, een levend wezen, in een oven steekt", zegt Valérie Huvaere. "Ik belde de dader om hem uitleg te vragen, maar hij heeft geen schuldbesef. Hij lachte mij uit, vond het normaal wat hij gedaan had en heeft geen schrik om gestraft te worden. Hij moet een celstraf krijgen", vindt Valérie Huvaere. En ook de eigenaar van het dier, die het katje voor alle duidelijkheid niet in de oven stak, gaat niet vrijuit. "Hij wist wat er gebeurd was, maar nam zijn verantwoordelijkheid niet op om Sprotje te helpen", zegt Valérie Huvaere. "En hij wil de kosten, zo moeten we de kat ook chippen en steriliseren, niet betalen. Sprotje is daarom te adopteren. We hopen een nieuwe en goeie thuis te vinden voor de lieve kat." Wie zelf een schenking wil doen, kan nog terecht op www.worldofcrowdfunding.com/mishandeld-sprotje.





Bekijk een filmpje op www.hln.be/sprotje