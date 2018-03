Geflitst na Kroatiëreis 09 maart 2018

Na een autorit van meer dan 1.300 kilometer op enkele kilometers van huis geflitst worden. Het overkwam Kortrijkzaan Steven M. op 16 september vorig jaar. In Doornik reed hij op de terugweg van een vakantie in Kroatië 122 kilometer per uur op een plaats waar door wegenwerken de maximumsnelheid naar 70 kilometer per uur verlaagd was. Het was rond 2 uur 's nachts en er was nauwelijks verkeer op de weg, maar het leverde de Kortrijkzaan toch een boete van 300 euro en een rijverbod van acht dagen op.





(LSI)