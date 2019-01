Geëngageerde duizendpoot Roland Man (70) overleden ‘Cement’ van de gemeenschap in Sente is overleden Joyce Mesdag

08 januari 2019

17u06 0

Roland Man (70), een van de meest sociaal geëngageerde mensen in Sente, is overleden. “Als er iets te doen was in Sente, was Roland er. Telkens als een trekker, maar niet als podiumspringer, als het werkpaard achter de schermen”, zegt Henk Vandeginste, die 8 jaar gebiedswerker was in Sint-Katrien, het gehucht op de grens tussen Kortrijk, Kuurne en Lendelede.

Roland kwam in 1973 in Sente wonen met zijn vrouw Sonja, met wie hij 47 jaar getrouwd was. “Toen we elkaar leerden kennen, woonde ik in de Stadelaan en Roland in de parochie PiusX. We botsten op een huis ergens in het midden, in Sente, en we zijn er nooit meer weggeweest”, vertelt Sonja.

Dat Roland sociaal enorm geëngageerd was, is een understatement. “Hij heeft de lokale toneel- en volkdansvereniging opgestart, hij was actief in het koor, in het feestcomité, in volkskunstgroep VVKB West-Vlaanderen… te veel om op te noemen. Hij was enorm sociaal. Hij hield ervan om mensen samen te brengen, en dingen op gang te trekken. Het gaf hem veel voldoening als hij anderen kon helpen of ervoor kon zorgen dat anderen plezier maakten. Hij was achteraf telkens ook enorm trots als de zaken waar hij zijn schouders onder had gestoken, slaagden. En eigenlijk: alles wat hij ooit gedaan heeft, is gelukt.”

Roland kreeg een tijdje geleden de diagnose ‘Alzheimer’. “Hij had het er heel moeilijk mee dat niet alles meer zomaar lukte”, zegt Sonja. “Maar hij is ondanks die tegenslag altijd positief gebleven, en hij is zolang het kon, blijven verder doen.” Afgelopen weekend tekende Roland nog present op de kerstboomverbranding in het centrum.

Henk Vandeginste is een van de velen die Roland zullen moeten missen. “Ik heb Roland leren kennen tijdens de 8 jaar dat ik vanuit de stad actief was als gebiedswerker en cultuurfunctionaris in Sente. Ik noemde Roland ‘Senteman’, want eigenlijk was hij het cement van de ganse gemeenschap. Hij heeft in zijn leven mooie dingen méé gerealiseerd in zijn dorp, zoals het toneelproject ‘Waar de sterre stille bleef staan’, de trucktocht ten voordele van het Zorgcentrum Maria Ter Engelen uit Klerken, de film over de geschiedenis van Sente en het daaraan gekoppelde boekproject, het herdenkingsproject Sente Offensief…”

“Hij was voorzitter van het verenigingsplatform van Sente, waarin alle lokale verenigingen vertegenwoordigd zijn. Roland was een van de mensen die geijverd hebben voor de komst van ’t Senter, en eens het er was, was hij er een van de coördinatoren,… Als er iets te doen was in Sente, was Roland er. Telkens als een trekker, maar niet als podiumspringer. Hij was het werkpaard achter de schermen die linken legde tussen anderen die bereid waren de handen uit de mouwen te steken. Dankzij zijn mensenkennis slaagde hij er ook telkens in talent te herkennen in mensen, en het eruit te halen. Ik heb hem leren kennen als een bijzonder warme mens, een toegankelijk, volks en begeesterd man. Om al die redenen is hij ook de man die we in 2010 voorgedragen hebben als Cultuurpersoonlijkheid van Kuurne, en hij heeft die titel ook gehaald.”

Roland laat naast zijn echtgenote twee kinderen na, Ingeborg en Bjorn, en 5 kleinkinderen. De uitvaartplechtigheid vindt komende zaterdag plaats, om 10u in de kerk van Sente.