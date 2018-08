Geen vergunning voor Mozaïk: 'Uplace van onze regio'komt er niet 11 augustus 2018

Mozaïk, het 'Uplace van onze regio' of 'het winkelcentrum te veel', komt er voorlopg niet. De Waalse regering kent namelijk geen vergunning toe voor het winkelcentrum dat naast tuin- en decoratiecentrum Famiflora in Quevaucamps bij Moeskroen gepland was.





De plannen? Een winkelcentrum van 36.500 vierkante meter met 120 handelszaken, een Cora-hypermarkt en een parking met 2.392 plaatsen. Het winkelcentrum zou naast Famiflora in Moeskroen komen. Dat is op amper 20 minuten rijden van Kortrijk en nog dichter bij Menen. Het protest is erg groot bij de kleinhandel in onze regio, zoals in Kortrijk en Menen, dat voor een totale oververzadiging van de markt vreest als Mozaïk er komt. De dreiging is voorlopig van de baan nu er geen vergunning is afgeleverd. Al kan ontwikkelaar Audima uit Jumet wel nog altijd in beroep gaan. Het is al de vijfde keer dat het dossier, dat al verschillende keren aangepast werd, geen vergunning krijgt. De eerste plannen dateren zelfs al van 2001. (LPS)