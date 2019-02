Geen straf voor wie naar klimaatbetoging in Kortrijk trekt: “Meld je ziek” Peter Lanssens

04 februari 2019

18u34 0 Kortrijk Amber Roelstraete (16) roept iedereen in de regio en in het bijzonder alle scholen op om deel te nemen aan een klimaatbetoging in Kortrijk op donderdag 7 februari. Met toestemming van het stadsbestuur en zonder het risico op sancties in Kortrijkse secundaire scholen. “Wat mij betreft, mogen leerlingen zich gerust een halve dag ziek melden”, zegt PTI-directeur Francis Bruyneel. Ook studenten scharen zich achter de klimaatbetoging, via ‘Students for Climate’.

De oproep van Amber Roelstraete uit Zwevegem is duidelijk: “We willen zoveel mogelijk mensen bereiken, ook uit de omgeving van Kortrijk.” Ze rekent vooral op steun van scholieren en studenten. Leerlingen uit het lager zijn eveneens welkom, onder begeleiding. Scholieren riskeren geen sanctie, zo blijkt uit een rondvraag. “We staan hier als duurzame school achter”, zegt PTI-directeur Francis Bruyneel. “We zijn verplicht om donderdag lessen te organiseren en zijn dus niet bevoegd om een halve vrije dag toe te laten. Maar voor wie zich een halve dag ziek meldt, is er geen probleem”, aldus Bruyneel. “Leerlingen hebben bij ons schriftelijke toelating nodig van de ouders”, stelt directeur Philip Logie namens de campussen van het Guldensporencollege. Een briefje van de ouders is ook nodig in Spes Nostra in Heule. “We verwachten verder dat leerlingen het getoonde engagement op de protestmars ook inzetten in de milieugroepen op de verschillende campussen.”, aldus Logie. “Vanuit Vivato en Vives hbo5 Verpleegkunde, onderdeel van Rhizo, krijgen àlle studenten de kans om deel te nemen”, zegt Nancy Dedeurwaerder. “Ze moeten dat enkel voorafgaand laten weten. Zodat we ons intern kunnen organiseren naar lessen en stages toe”, aldus Dedeurwaerder. “Het is een sympathiek initiatief”, zegt Franky Vinck, directeur van Athena Pottelberg. “Maar we registreren alle afwezigheden en brengen ouders op de hoogte”, vult directeur Frank Derycke van Athena Drie Hofsteden aan. “We staan er op dat leerlingen initiatieven nemen om taken en toetsen in te halen. En leerlingen met een bestaande spijbelproblematiek, blijven we steeds nauwgezet opvolgen.”

Spijbelen is drukkingsmiddel

Grootste punt van kritiek: waarom moet dat tijdens de schooluren? “Omdat het spijbelen een drukkingsmiddel is en andere betogingen, zoals ook in Leuven, eveneens op donderdag zijn”, zegt Amber. “We duwen zo door om impact te hebben en de boodschap levendig te houden”, aldus Amber. Zo ziet ook Dorian Berintan (19) het. De eerstejaarsstudent Ecotechnologie in de hogeschool Vives is stichter van de Facebookgroep ‘Students for Climate Kortrijk’. “Het spijbelen is absoluut een drukkingsmiddel. We gaan door tot we niet langer genegeerd worden.” Afwachten hoeveel studenten van de hogescholen Vives en Howest en de universiteiten Kulak en UGent campus Kortrijk donderdag aansluiten. “We zitten in een lesvrije week, terwijl er veel studenten met vakantie zijn.”

Meest voelbaar in steden

Het stadsbestuur laat de betoging toe. Die verloopt onder politiebegeleiding. “Omdat we het belang van de klimaatuitdagingen erkennen”, zegt schepen van Klimaat Bert Herrewyn (sp.a). “Ik vind persoonlijk dat het moet kunnen tijdens de schooluren. Het is die jongeren niet om het spijbelen te doen, maar om het actie voeren voor de goeie zaak. En het blijft beperkt tot de voormiddag, in de namiddag zitten ze weer op de schoolbanken. De klimaatverandering zal het meest voelbaar zijn in de steden. Net daarom juich ik het pleidooi van de jongeren toe om wereldwijd de CO2-uitstoot en opwarming te temperen.”

Pakket eisen

De jongeren vinden in grote lijnen dat er veel te weinig gebeurt momenteel. Hun eisen: Een bindend en ambitieus klimaatplan dat vertrekt vanuit de aanbevelingen van klimaatwetenschappers om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius te beperken. Een klimaatwet die prioriteit heeft over andere wetten om België voor 2050 klimaatneutraal te maken. Het aanstellen van één federale klimaatminister, zodat het gedaan is met de zwarte piet naar elkaar door te schuiven. Een sociale ecologische transitie, waarbij de grote vervuilers betalen en niet de mensen met een laag of gemiddeld inkomen getroffen worden. Het betrekken van de klimaatgeneratie bij het beleid. En tot slot: solidariteit tussen noord en zuid. België moet als historische vervuiler een voortrekkersrol opnemen in de internationale samenwerking met de landen die vandaag het hardst getroffen worden door de klimaatverandering. “Nu komen de politici er veel te makkelijk mee weg”, vindt Amber Roelstraete.

Start op Veemarkt

De start komende donderdag is om 9 uur op de Veemarkt. “Waar we om 8.30 uur eerst borden maken”, legt Amber uit. “De betoging door het stadscentrum duurt twee uur. We eindigen ‘s middags op het Schouwburgplein, met speechen.” Amber, ze volgt het vijfde jaar Beeldende Vorming in Athena Pottelberg, is niet aan haar proefstuk toe. Ze hield op donderdag 10 januari samen met Ode Carron (17) uit Gullegem al een betoging, maar dat bleef toen beperkt tot Athena Pottelberg zelf. 550 scholieren trokken toen naar de verlaagde Leieboorden. Info over de komende betoging staat op de Facebookpagina ‘Klimaatbetoging Kortrijk 07/02’.