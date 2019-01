Geen straf voor stelend Frans koppel na betaling schadevergoeding LSI

09 januari 2019

11u48

Bron: LSI 0

Een Frans koppel dat op 23 augustus 2017 bij een diefstal in hobbyspeciaalzaak Tiny’s Hobby in de Passionistenlaan in Kortrijk betrapt kon worden, heeft van de rechter in Kortrijk geen straf gekregen. Yannick B. (44) en Christelle K. (44) bleken in dezelfde winkel ook op 9 mei 2017 al voor 185 euro spullen te hebben gestolen. Het koppel zakte vanuit Frankrijk naar de rechtbank in Kortrijk af om zich te verantwoorden en betaalde ook de gevraagde schadevergoeding van 523 euro terug. Bovenop hun blanco strafblad genoeg redenen voor de strafrechter om hen de gunst van de opschorting te geven. Dat betekent dat ze schuldig worden bevonden maar er zonder straf vanaf komeN. De uitbaters van Tiny’s Hobby vroegen het koppel ook niet meer naar hun winkel af te zakken. Ook daar gingen ze mee akkoord.