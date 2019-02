Geen straf voor duo voor cannabis “van de kerstmarkt” LSI

19 februari 2019

12u11

Bron: LSI 0

Twee twintigers uit Izegem en Lendelede die eind 2017 na een korte achtervolging met 143 gram cannabis in hun auto konden worden geklist langs de Kortrijkse ring R8 hebben van de rechter geen straf gekregen. Ze moeten twee jaar lang wel voorwaarden volgen om van de drugs af te blijven. “Net op de kerstmarkt in Kortrijk van een Marokkaan gekocht”, vertelden Gregory D. (26) uit Izegem en Miguel V. (22) uit Lendelede na hun arrestatie aan de politie over de drugs. Al bij het uitstappen uit de wagen, viel een bol cannabis uit de trui van één van de verdachten. Ze bleken op de terugweg van de Kortrijkse kerstmarkt. Miguel V. gebruikte de cannabis als pijnstiller.