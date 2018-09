Geen stormloop op 'Tomorrowland voor tieners' 03 september 2018

02u29 0 Kortrijk Jeugdcentrum Tranzit op het stadsdeel Weide heeft zaterdagavond het nieuwe festival Underage ontvangen. Op het 'Tomorrowland voor tieners' waren enkel 10- tot 16-jarigen welkom. Een stormloop bleef evenwel uit.

Trekker was Richard Hallai alias Richie Hailey (14) uit Sint-Denijs bij Zwevegem, die al op tal van podia stond zoals Tomorrowland Neighbours Welcome.





"De opkomst was niet zoals verhoopt", zegt zijn vader Steven Hallai. "Ik schat dat het hele evenement zo'n 500 tieners lokte. De aanwezigen hebben zich wel geamuseerd, wat het voornaamste is. Of er volgend jaar een tweede editie van Underage volgt, weten we nog niet. We zullen nu eerst grondig evalueren", aldus Steven Hallai.





Grote namen

Zijn zoon haalde grote namen naar Underage, zoals dj's Licious, Dimaro en Makasi. Die traden voor een vriendenprijsje op. "Mijn vrienden willen naar mijn optredens komen, maar mogen niet, omdat je op de meeste feestjes pas vanaf 18 jaar binnen mag", vertelt Richie Hailey. "Vandaar dat nu Underage, een dj-event voor tieners, plaatsvindt. Want voor onze leeftijdsgroep is er op dit moment te weinig", aldus Richie Hailey, die het derde jaar grafische communicatie en media volgt in het KTA in Heule. Underage werd voorafgegaan door een optreden van Ghost Rockers.





En in de namiddag was er aandacht voor kinderen op Weide, dankzij speelparadijs Playday. Er was ook een 'Party-Fun Kidz Show'. (LPS)