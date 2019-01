Geen rijbewijs? Man met fiks strafblad gaat toch de baan op VHS

21 januari 2019

Aldo D. (42) mag van de politierechter in Kortrijk zes maanden niet rijden omdat hij in juli 2017 betrapt werd achter het stuur van een wagen, terwijl dat niet mocht. De Kortrijkzaan werd staande gehouden in zijn Ford Fiesta. Toen de politie hem controleerde, bleek dat de man eigenlijk geen rijbewijs had. Dat was nog altijd ingehouden omwille van een eerdere veroordeling. In 2015 werd D. twee keer veroordeeld voor het bezit en de verkoop van drugs. Het leverde hem in één geval zelfs tot een jaar effectieve celstraf op. Maar eigenlijk komt de man al sedert de eeuwwisseling regelmatig in contact met justitie, met verschillende veroordelingen tot gevolg. “De laatste keer dat u veroordeeld werd, kreeg u medische en psychologische proeven opgelegd”, sprak de rechter. “Zolang u daar niet voor geslaagd bent, mag u niet meer rijden. Toch kroop u opnieuw achter het stuur. Ik kan daar niet mee lachen. Waarom legt de rechtbank eigelijk dergelijke proeven op als zich daar dan doodleuk niet aan stoort?”, vroeg hij zich af. Aldo D. pruttelde nog wat tegen maar de rechter was onverbiddelijk: zes maanden niet autorijden en een boete van 600 euro.