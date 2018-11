Geen nachtelijk toegangsverbod meer op Vetex-site 30 november 2018

Het nachtelijk toegangsverbod op de Vetex-site in Kortrijk, dat op 10 september werd ingevoerd, is opgeheven. Burgemeester Vincent Van Quickenborne voerde een toegangsverbod in van 18 uur tot en met 6 uur na veelvuldige overlast. Eén buurtbewoner kreeg zelfs slagen van jongeren die er 's nachts rondhingen. De stad organiseerde een grote opkuisactie om al het vuilnis op te ruimen en er vonden patrouilles plaats. "Ondertussen is de rust teruggekeerd en verlengen we het toegangsverbod niet meer", zegt Van Quickenborne. "We hebben samen met de politie en buurtwerk V-tex maatregelen genomen om van de site opnieuw een aangename plaats te maken voor de buurtbewoners." (AHK)