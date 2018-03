Geen moskee voor 2019 PETITIE TEGEN GEBEDSHUIS TELT AL 2.000 HANDTEKENINGEN PETER LANSSENS

29 maart 2018

02u53 1 Kortrijk Er opent voor 2019 geen nieuwe moskee in de Brugsesteenweg, waar nu nog Bio-Planet zit. Dat is nu zeker, want de biosupermarkt verhuist pas eind 2018. Een petitie tegen de komst van het gebedshuis telt al 2.000 handtekeningen.

De nieuwe moskee, er wonen zo'n 5.000 moslims in Kortrijk, moest eigenlijk al een jaar open zijn in de Brugsesteenweg. Aan die timing is gesleuteld omdat Bio-Planet eerst weg moet zijn. De biosupermarkt trekt naar de Vercruysselaan tegenover de gewezen ziekenhuiscampus Sint-Maarten, waar de vroegere vestiging van wijnen De Clerck gesloopt is. "De werken voor die nieuwe winkel zijn bezig, Bio-Planet opent er ten vroegste eind november 2018", zegt regiomanager van Bio-Planet Peter Van Schandevyl. "Onze nieuwe winkel zal er dezelfde uitstraling hebben als de Bio-Planet in Roeselare, waar je zo'n 6.000 biologische producten hebt. In een ecologische omgeving, waarbij Bio-Planet strikte normen nastreeft op het vlak van bijvoorbeeld isolatie en ventilatie."





Gemeenteraadsverkiezingen

Pas wanneer de huidige vestiging van Bio-Planet helemaal verlaten is in de Brugsesteenweg, kan daar de inrichting van de nieuwe moskee aanvatten. Met andere woorden: de nieuwe moskee opent niet voor 2019. "We dienden ondertussen wel al een aanvraag tot erkenning van moskee Attakwa in bij de Vlaamse overheid, afwachten of die al dan niet goedgekeurd wordt", zegt woordvoerder Yassin El Attar. "De financiering van de nieuwe moskee gebeurt via giften, maar we zitten op schema", aldus nog Attar. Het moskeebestuur spreekt van 3,3 miljoen euro, het Vlaams Belang heeft het altijd over 4,8 miljoen euro. Het dossier ligt hoe dan ook gevoelig, want veel buurtbewoners in de Brugsesteenweg en omliggende straten zijn tegen de komst van de moskee. Op www.petities24.com/moskeekortrijk loopt een petitie, die al door meer dan 2.000 mensen getekend is. Het gevoelige dossier zal op de komende gemeenteraadsverkiezingen wegen. Het moskeebestuur doet er evenwel alles aan om het wantrouwen weg te nemen. Er waren al enkele meetings met delegaties van de buurt, waarbij maatregelen zijn vastgelegd. Zo wordt er bekeken om de parking, er zijn nu ruim 50 plaatsen, fors uit te breiden. En tijdens het vrijdaggebed, goed voor zo'n 550 moslims, zullen stewards ingezet worden. Het suiker- en offerfeest, die tot 1.500 deelnemers lokken, vinden zeker elders plaats zoals bijvoorbeeld in Kortrijk Xpo. Het nieuwe gebedshuis moet bovendien een open centrum worden - ook voor niet-moslims - met bijvoorbeeld een Nederlandstalige imam, jeugdwerking, expo's en lezingen en een opendeurdag en rondleidingen voor scholen en verenigingen. Er is plaatsgebrek in de huidige moskee Attakwa, in de Stasegemsestraat.