Geen langere trajectcontrole op N50 VAN QUICKENBORNE WIL SLUIPVERKEER ALTERNATIEVE WEGEN VOORKOMEN PETER LANSSENS

10 november 2018

02u21 2 Kortrijk De trajectcontrole van 3,2 kilometer op de Doornikserijksweg (N50) werkt tegen eind deze maand. Omwonenden pleiten voor een langer traject. Maar dat wil de burgemeester niet omdat je zo het risico op sluipverkeer vergroot.

De trajectcontrole komt tussen de rijksweg 134 aan het Bellegems Friethuisje en de rijksweg 367, nabij onderneming Pinastoli Reining Horses in Kooigem. Te kort, vinden veel buurtbewoners, zoals Katrien Sobry uit Kooigem, actief bij CD&V 4.0. "Er is in Kooigem net na de trajectcontrole een oversteekplaats. Het is als mama van twee jonge kinderen telkens weer een zenuwslopende opgave om hen veilig naar de andere kant te krijgen. Ikzelf en veel andere Kooigemnaren vrezen dat het er nóg gevaarlijker wordt, want chauffeurs gaan er nu optrekken net na de trajectcontrole."





Langer maken

"Een eindje verderop is er nog een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers. Ons voorstel is om het traject van de controle langer te maken, tot na de Graaf d'Huststraat in Kooigem", aldus de mama. De politie en burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) zien dat niet zitten. Het vergroot volgens hen de kans op sluipverkeer op alternatieve wegen.





"Hoe langer het traject, hoe meer mogelijkheden om de controle te omzeilen", zegt Van Quickenborne. "We willen dat voorkomen. De camera's van de trajectcontrole zijn op 22 oktober geplaatst. Het is nu wachten op de kalibratie (ijken, red.) van de camera's en het activeren op het federaal ANPR-platform, via de federale politie. Zodra het platform beschikbaar is, kunnen de camera's voor nummerplaatherkenning en vervolgens voor de trajectcontrole gebruikt worden", aldus Van Quickenborne. Verwacht wordt dat dat tegen eind deze maand is, maar het kan ook later zijn.





70 kilometer per uur

Het stadsbestuur kiest voor de N50 als eerste trajectcontrole op grondgebied van Groot-Kortrijk omdat er daar veertig ongevallen waren sinds 2013, waarvan zeventien met gewonden en één met doden, op maandag 9 juli. Aan beide kanten van het traject fotograferen de slimme camera's in beide rijrichtingen voertuigen. Wie op het traject gemiddeld te snel rijdt, krijgt een boete. De maximum toegelaten snelheid is 70 kilometer per uur op de N50. De trajectcontrole, uitgerold door hoofdaannemer Proximus, kost 139.000 euro. Er is ook sprake van trajectcontroles op de Sint-Katharinastraat tussen Kortrijk en Lendelede in 2019, in de Rekkemsestraat tussen Marke en Lauwe in 2020 en in de Moeskroensesteenweg en Torkonjestraat tussen Marke en Aalbeke in 2021. "We nemen nog geen stappen voor deze trajectcontroles", zegt Van Quickenborne. "We evalueren eerst de resultaten van de controle in Kooigem."