Geen IKEA in West-Vlaanderen ZWEEDSE MEUBELGIGANT DOEKT PLANNEN OP PETER LANSSENS

06 februari 2018

02u48 0 Kortrijk Er komt geen vestiging van de Zweedse meubelgigant IKEA in Wevelgem of Kortrijk. "Het is een strategische beslissing, onder meer door het stijgende belang van e-commerce", zegt IKEA-woordvoerster Annelies Nauwelaerts. "Ik had al mijn twijfels", zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) van Wevelgem.

IKEA onderzocht vier locaties voor een nieuw woonwarenhuis. Dat waren Ter Biest in Wevelgem en in Kortrijk het terrein van het winkelcentrum Ring Shopping en de bedrijvenparken Evolis en Beneluxpark. IKEA kreeg met hevig verzet te maken. Zo wilde de vzw EensgezOnd dat de open ruimte op Ter Biest bleef, terwijl het burgerplatform Bouwen aan een Beter Bissegem (BBB) voor een nog moeizamer verkeer in het centrum van Bissegem vreesde. "We zijn erg tevreden nu IKEA afhaakt", zegt Koen Theys uit de Bieststraat aan Ter Biest in Wevelgem. "We hebben een veldslag gewonnen, maar niet de oorlog. We zullen blijven strijden om de open ruimte en het landbouwgebied op Ter Biest ook van andere betonboeren te redden", aldus Theys. Bij IKEA benadrukken ze dat de moeizame vooruitgang in het dossier de beslissing om af te haken niet in de hand werkte. "We zaten in een fase waarin het milieueffectenrapport in opmaak was, tot we deze strategische beslissing namen", vertelt IKEA-woordvoerster Annelies Nauwelaerts. "We stappen af van het concept van een klassieke grote winkel door het snel veranderende retaillandschap en consumentengedrag en het stijgende belang van e-commerce. We blijven voor alle duidelijkheid wel in onze acht bestaande winkels in België investeren en denken ook aan andere types van verkooppunten in Antwerpen en West-Vlaanderen. Hoe die verkooppunten er dan precies zullen uitzien, is afwachten. Het is te vroeg om daar nu al meer over te zeggen."





Bedreiging voor kleinhandel

Burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) van Wevelgem treurt niet. "Ik ben nooit negatief geweest over de komst van IKEA, maar wel kritisch, bijvoorbeeld over de gevolgen voor de mobiliteit in onze regio (zeker 1 miljoen bezoekers per jaar, nvdr.). Een goeie zaak voor de tewerkstelling (IKEA rekende op 300 tot 500 jobs, nvdr.)? We hebben sowieso met 3 procent een historisch lage werkloosheidsgraad in Wevelgem. En er kwamen sowieso al veel jobs bij door de uitbreiding van voedingsbedrijf Alpro. IKEA zou de gemeente ook belastingen betaald hebben, dat klopt. Maar dat is op geen enkel moment een argument geweest voor het gemeentebestuur, want Wevelgem voert nu al een financieel gezond beleid", aldus Jan Seynhaeve. Ook de stads- en gemeentebesturen van Kortrijk, Waregem, Menen, Deerlijk, Zwevegem en Kuurne hebben zich altijd verzet en gaven een negatief advies aan de Vlaamse overheid. Ze gingen vooral niet akkoord met de plannen van IKEA om de nieuwe vestiging in Wevelgem of Kortrijk te combineren met een retailpark omdat dat de kleinhandel bedreigde. "Kortrijk is wel bereid om samen met IKEA de haalbaarheid van een stadswinkel in het centrum van Kortrijk te bekijken, zo'n stadswinkel is er bijvoorbeeld al in Hamburg in Duitsland", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld).