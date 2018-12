Geen extra maatregelen op Winter in Kortrijk Peter Lanssens

12 december 2018

Er worden voorlopig geen extra maatregelen genomen op Winter in Kortrijk. Dat eindejaarsgebeuren omvat in grote lijnen een kerstdorp op het Schouwburgplein en een ijspiste en kinderfoor op de Grote Markt. “Er is wél extra alertheid voor eventuele info, die nationaal verspreid kan worden, op basis van de samenwerking met de Franse politie”, stelt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). Die alertheid is zeker nodig, nadat gisterenavond bij een schietpartij in het centrum van Straatsburg twee doden en twaalf gewonden vielen. De 29-jarige schutter Chérif C. is nog steeds op de vlucht. Ook zijn broer wordt gezocht. Ze zullen mogelijk naar het buitenland proberen te vluchten. Er is verder een gevaar voor copycatgedrag, waarbij mensen met slechte bedoelingen zich laten inspireren door de aanslag in Straatsburg.