Géén enkele spoedaanvraag kidsID 03 augustus 2018

Dit jaar heeft de stad Kortrijk geen enkele spoedaanvraag voor een kidsID binnengekregen. Dat zegt schepen Arne Vandendriessche (Open Vld). "We stuurden voor het eerst zelf postkaartjes naar de kindjes van wie de kidsID tijdens de vakantieperiode vervalt. Dit mist duidelijk zijn effect niet: vorig jaar hadden we 20 spoedaanvragen, dit jaar geen enkele in de periode juni, begin juli. We hebben tegelijk wél een stijging van het aantal aangevraagde KidsID's in aanloop naar de vakantie: 678 ten opzichte van 449 in dezelfde periode vorig jaar. Met het preventieve postkaartje vermijden we dat de Kortrijkzanen in de problemen komen als ze te laat zien dat hun KidsID niet geldig meer is." (JME)