Geen drie, maar vijf glijbanen ZWEMBAD GAAT STRIJD AAN MET BELLEWAERDE AQUAPARK PETER LANSSENS

17 april 2018

02u29 0 Kortrijk Het nieuwe zwembad op het stadsdeel Weide in Kortrijk krijgt geen drie, maar vijf glijbanen. Nog meer beleving, om de strijd aan te gaan met Bellewaerde Aquapark in Ieper. "We willen van bij het begin sterk staan", klinkt het.

Private partner en beheerder Lago investeert 1 miljoen euro extra in het nieuwe zwembad van nu 33,2 miljoen euro. "Zodat de komst van Bellewaerde Aquapark geen invloed heeft op ons verwacht bezoekersaantal van 400.000 mensen per jaar", zegt operationeel Lago-directeur Tom Hillewaere. Zo komen er geen drie, maar vijf glijbanen met ook een 'Black Hole' en 'Turbo'. De kinderwereld krijgt een extra attractie en de horeca-inrichting wordt nog groter. Het zwembadgebouw omvat verder een olympisch 50 meter topsportbad, de met 160 meter langste wildwaterbaan van ons land, een golfslagbad, drie kinderbaden, een warme lagune, een buitenbad met waterspeeltuin en een wellness met twee sauna's en een hammam. Het zwembad in Kortrijk- dat nog geen naam heeft- opent eind 2018 of uiterlijk begin 2019. "Het wordt het grootste recreatiebad van onze provincie", zegt schepen van Gebouwen Arne Vandendriessche (Open Vld). Bellewaerde Aquapark - met als blikvanger een toren met een nog te bepalen aantal glijbanen en verder onder meer een schip, waterval, rotsomgeving, ligweide, wellness en cafetaria-restaurant - opent in het voorjaar van 2019 en mikt op ruim 200.000 bezoekers per jaar.





Tarieven

De tarieven liggen nu vast, voor het zwembad in Kortrijk. Inwoners van Kortrijk en Zwevegem betalen 9,5 euro per beurt. Kinderen, studenten, 65-plussers en personen met een beperking krijgen een korting. Een tienbeurtenkaart kost 82 euro. Niet-inwoners betalen 10,4 euro per beurt. Baantjeszwemmers kopen een 50-beurtenkaart van 99 euro of een 200-beurtenkaart van 250 euro. Er is de hele dag door minstens een baan vrij in het sportbad. Clubs betalen 5,2 euro per baan, per uur. Schoolzwemmen kost 1,5 euro per kind, per lesuur. Sportzwemmers parkeren goedkoop bij het zwembad, aan 1 euro voor anderhalf uur. Recreatieve zwemmers betalen 3 euro voor maximum 4,5 uur parkeren. De tarieven stijgen geleidelijk, voor wie nog langer parkeert. De huidige zwembaden Magdalena en Mimosa sluiten, eens het nieuwe zwembad opent. Het Magdalenabad wordt mogelijk heringericht als mediatheek, restaurant en studiezaal binnen een nieuwe campus van de hogeschool West-Vlaanderen, waarvoor de werken gestart zijn. Het Mimosabad wordt mogelijk tot gevechtssporthal omgebouwd. De huidige aanpalende sporthal blijft. Het Lagaebad in Heule en het openluchtbad in de Abdijkaai blijven open, met Lago als beheerder. Het openluchtbad is dit jaar al in juni open, telkens vanaf 11 uur 's morgens.