Geef kerstgeschenk aan mensen die zelf geen pakje kunnen kopen Geefmonument staat hele week op Vandaleplein Peter Lanssens

17 december 2018

16u42 1 Kortrijk Op zoek naar de Arc de Triomphe in Kortrijk? Het geefmonument - waar je sinds enkele jaren in de aanloop naar Kerstmis nieuwe, zelfgemaakte of tweedehandse geschenken in geefkastjes stopt - is terug. De triomfboog staat deze week op het Vandaleplein, in de schaduw van de Sint-Maartenskerk. Alle geschenken worden onder organisaties verdeeld en komen zo bij de juiste mensen terecht, die wegens een gebrek aan middelen zelf geen pakje kunnen kopen.

Geschenken in de geefkastjes stoppen kan telkens van 15 tot 20 uur. Je ervaart er niet enkel het geluk van geven, want er is onder de noemer ‘Parc de Triomphe’ ook een boeiend programma op het Vandaleplein. Met onder meer op dinsdag 18 december een workshop zelfverdediging om 19 uur, op woensdag 19 december pony’s versieren om 15 uur en een optreden van Soul Avenue om 19 uur, op donderdag 20 december een soep- en zaadjesverkoop vanaf 16 uur, op vrijdag 21 december optredens van dj Tristan om 16 uur en dj Peter Beauprez en Rijmtekkie Spansman om 18 uur, op zaterdag 22 december optredens van Clouseau-coverspecialist Sam Lefevere om 15 uur en Double E om 16 uur en op zondag 23 december een slotshow. Het feeërieke Parc de Triomphe is een initiatief van buurthuis De Stuyverij, de stad Kortrijk, de hogeschool Howest, vrouwenvereniging Femma en het OCMW. Info: www.winterinkortrijk.be.