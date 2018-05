Gedaan met roken aan ingang AZ Groeninge SIGARET OPSTEKEN ENKEL NOG IN ROOKPUNTEN PETER LANSSENS

01 juni 2018

02u31 2 Kortrijk Het ziekenhuis AZ Groeninge voert deels een rookverbod in. Bezoekers die een sigaret opsteken, kunnen dat enkel nog buiten, in rookpunten. Aan de ingang mag het niet meer. Het lag er elke dag vol peuken, met veel klachten als gevolg.

De vier overdekte rookpunten zitten bewust wat weggestopt. "Want zien roken, doet roken", zegt CEO Inge Buyse. De rookpunten vind je op het binnenplein, aan de spoed en het huis van beweging en op het groendak van de parkeerhaven. Aan de ingang zelf mag roken niet meer. "Het lag er elke dag vol peuken, die zelfs tot in het ziekenhuis binnen kwamen", vertelt Inge Buyse. "Het was vies. We toleren dat niet meer", aldus de CEO. "Het ergerde niet-rokers omdat ze in een walm van rook naar binnen gingen", vult woordvoerder Stefaan Lammertyn aan.





Sociale controle

De medewerkers van het ziekenhuis mogen niet meer buiten roken, zelfs niet in de rookpunten. Zij mogen enkel nog een sigaret in de binnentuin van blok A opsteken. Sommigen doen dat met tegenzin. "Het is ver gekomen", vertellen enkele rokende personeelsleden ons. "Maar ze moéten het goeie voorbeeld geven", stelt Inge Buyse. "We zijn met ons rookbeleid als ziekenhuis trendsettend in Vlaanderen. We hebben nu controle over het roken, zonder het helemaal te verbieden en rokers te stigmatiseren. Er is overal signalisatie. Je kan er niet naast kijken. Wie toch rookt waar dat niet mag, wordt door een vrijwilliger van het ziekenhuis aangesproken en verzocht om een rookpunt op te zoeken. We delen ook folders uit. En we rekenen op sociale controle. De mensen zullen elkaar wel corrigeren", aldus Inge Buyse. Er zijn ook enkele rookpunten binnen, zoals in lokalen met afzuiging aan de achterkant van bezoekersliften, maar dan enkel voor patiënten. Wie dat wenst, kan in AZ Groeninge voor een rookstopbegeleiding op maat terecht.





"En dat wordt bijna helemaal terugbetaald, afhankelijk van het mutualiteitssysteem waar je in zit", zegt tabakoloog Brenda Himpe (51) uit Anzegem. Voor artsen, personeelsleden en vrijwilligers, dat zijn er samen 3.000 in AZ Groeninge, gaat het zelfs nog verder. Wie van hen minstens een jaar rookvrij is, krijgt álles terugbetaald. Dat garandeert AZ Groeninge. Valerie Delva (42) uit Lendelede, van de ICT-dienst, is sinds woensdagavond gestopt met roken, na 28 jaar. Ze rookte zo'n vijftien sigaretten per dag. "Deze campagne is het signaal om te stoppen, gedaan met uitvluchten zoeken zoals een sigaret tegen de stress opsteken", zegt Valerie, die naast de begeleiding ook op haar smartphone motivatie vindt, dankzij de app 'stop met roken'. Wie wil stoppen met roken, kan online gratis tips lezen en testjes doen op www.azgroeninge.be/rookstop.