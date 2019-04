Gebruikers willen bib ’s avonds langer open: “We bekijken het” Peter Lanssens

11 april 2019

12u26 0 Kortrijk Er werd in het voorjaar van 2018 een gebruikersonderzoek bij openbare bibliotheken in Vlaanderen georganiseerd. De resultaten zijn een jaar later bekend, ook voor Kortrijk. Waar opvalt dat 38 procent vragende partij is om de bib in de Leiestraat ’s avonds langer open te houden.

Nu is dat op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tot 18.30 uur, op vrijdag tot 17.30 uur en op zaterdag tot 16 uur. Heel krap, voor wie bijvoorbeeld moet werken. “We bekijken of later open zijn haalbaar is. Een andere vraag is om te investeren in inleverboxen, om materialen ook tijdens de sluitingsuren in te kunnen leveren”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “We gaan de komende maanden ook na op welke manier we onze bib verder kunnen verfraaien, want het is de living van onze stad”, aldus Ronse.

Fantastisch bib team

Er namen in Kortrijk 1.200 volwassenen bibliotheekgebruikers of zo’n 10 procent van het aantal leden deel aan de bevraging. Er is een grote tevredenheid over de dienstverlening door de medewerkers. De bibliotheek in Kortrijk scoort op het vlak van hulpvaardigheid, vriendelijkheid, bekwaamheid en beschikbaarheid tien procent beter in vergelijking met het vorige onderzoek, in 2004. Er wordt ook beter gescoord dan andere vergelijkbare centrumsteden. “De bevraging bevestigt het, ons bib team is fantastisch”, besluit schepen Ronse. Ook de vernieuwing van enkele buurtbibliotheken en de opfrissing van de hoofdbib werpt vruchten af.