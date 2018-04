Gebroken Spiegel brengt komische parel 10 april 2018

De Gebroken Spiegel brengt in speeljaar 45 van de toneelvereniging met 'bal van de pompiers' een komische parel. In de productie, een vertaling en bewerking door Filip Vanluchene van het gekend theaterstuk 'Biedermann und die Brandstifter' van Max Frisch, wordt een stad geterroriseerd door een brandstichter. Bernard Decock is regisseur. Er zijn opvoeringen op 13, 14, 20 en 21 april, om 20 uur in OC De Wervel. Info: www.degebrokenspiegel.be. Op de foto: zittend (vlnr.): Jef Biesbrouck, Emma-Marie Decock en Stoffel Van Boeckxsel en staand (vlnr.): Bernard Decock, Christophe Van Asten, Hanne Dierick, Martine Degraeve, Jef Depaepe, Hugo Lefebvre, Griet Van Nieuwenhove en Filip Deprez.





(LPS)