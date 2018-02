Gaverzicht opent nieuwe Interieur Avenue 09 februari 2018

De 'concurrerende' groep Gaverzicht uit Deerlijk zit niet stil en opent in maart een nieuwe Interieur Avenue. Die komt naast de Be-Okay in de Geallieerdenlaan in Moeskroen, vlot bereikbaar vanaf de E17 en E403.

"We blijven investeren in fysieke winkels omdat niets plezanter is dan je te laten onderdompelen in de sfeer van decoratie en interieurmeubelen", klinkt het. "Het staat in schril contrast met de op afstand geregelde aankoop via e-commerce. Het ene versterkt wel het andere. We hopen met de nieuwe Interieur Avenue in Moeskroen klanten uit Henegouwen en Frankrijk aan te trekken. Onze prijzen zijn tot 20 procent goedkoper dan op de Franse markt. We investeren in de nabije toekomst ook in een webshop, naast onze al uitgebreide website." (LPS)