Gastronomisch restaurant wordt schoonheidssalon 02u26 0 Foto Deleu Perrine Vlaeminck, Delphine Dewinter, Elise Dewinter en Laurence Defresne van schoonheidssalon SKIN.

Gewezen gastronomisch restaurant De Grand Cru op de Kortrijkseweg 290 in Beveren-Leie neemt een nieuwe start als schoonheidssalon SKIN. "We zijn hopeloos verliefd op het prachtige en stijlvolle gebouw", zegt Elise Dewinter (31). Zij en haar zus Delphine Dewinter (29) verhuisden hun groothandel Jean D'Arcel by Delise Cosmetics van het te klein geworden pand op het Overbekeplein in Kortrijk naar Beveren-Leie. Daar combineren ze de groothandel nu met schoonheidssalon SKIN. Het schoonheidssalon is vooral gespecialiseerd in huidverbetering, maar brengt ook een totaalaanbod. "Het voelt aan als thuiskomen, want ons hart ligt in Waregem", vertellen de zussen. "De behandelingen zijn altijd op afspraak. Vaste openingsuren hebben we nog niet. We gaan nu eerst na wanneer mensen het meest tijd hebben voor een behandeling. Er zijn hier twee schoonheidsspecialistes, twee bediendes en twee vertegenwoordigers aan de slag", besluit Elise Dewinter. Meer info op www.instituutskin.be voor SKIN en op www.jeandarcel.be voor de groothandel.





Naast SKIN is sinds drie maanden delicatessenzaak De Grand Cru open. De delicatessenzaak wordt gerund door Frank Wouters (62), de vroegere chef-kok van het gewezen gastronomisch restaurant, en zijn vrouw Marianne Tytgat (62). (LPS)